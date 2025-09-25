Marvel’s Wolverine вийде на PlayStation 5 восени 2026 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Під час State of Play компанія Sony оголосила, що Marvel’s Wolverine, нова супергеройська гра від Insomniac Games, розробників Marvle's Spider-Man, вийде на консолі PlayStation 5 восени 2026 року.

Попри те що Spider-Man і Wolverine — герої Marvel і обидві ігри розробляє одна студія, їхній стиль значно відрізняється. Трейлер показує численні сцени насильства та крові, що чекають на гравців.

"Росомаху, також відомого як Логан, грає актор Ліам Макінтайр, який вловлює лють, біль та нюанси культового персонажа. У цій історії він полює, щоб розкрити таємниці темного минулого, яке постійно вислизає від нього. На жаль, у цьому світі йому доведеться копнути свої кігті глибоко, щоб витягнути будь-яку крихту інформації, яка може призвести до відповідей. Часто це означає, що він зіткнеться з невпинним натиском ворогів, які прагнуть зупинити його будь-якими необхідними засобами. Підживлений непохитною стійкістю (і швидким зціленням), Росомаха не здасться легко, якщо це означає, що місія буде виконана", — каже Аарон Джейсон Еспіноза, Старший менеджер спільноти в Insomniac Games.

Insomniac Games повідомляє, що у Marvel’s Wolverine Росомаха під час своєї подорожі зустріне кількох знайомих фанатам персонажів, таких як Містік та Червоний Омега. Дехто буде допомагати Логану, тоді як інші, наприклад ворожа фракція Reavers, робитимуть усе можливе, щоб його знищити.

У Marvel’s Wolverine Росомаха вирушить у небезпечні й екзотичні локації: острівну державу Мадріпур, засніжену пустелю Канади та вузькі міські вулиці Токіо. Усі ці місця стануть ареною кривавих боїв.