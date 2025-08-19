Марк Робер, колишній інженер NASA та ютубер, отримає шоу на Netflix

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Марк Робер, інженер, який дев'ять років працював у NASA та розробляв марсоход Curiosity, а нині має YouTube-канал з понад 70 мільйонами підписників, отримає власне шоу на Netflix.

На своєму каналі Mark Rober він проводить різноманітні експерименти, розповідає про науково-популярні теми та будує гаджети. На Netflix Робер працюватиме над новим змагальним шоу для дітей та всієї родини, яке вийде на стримінговій платформі у 2026 році.

Former NASA engineer and Youtube star Mark Rober is coming to Netflix! He’ll create and host a new competition series in 2026 and bring some of his most beloved experiments to Netflix later this year. pic.twitter.com/MWmrldsSAS — Netflix (@netflix) August 18, 2025

Виробництвом нового шоу займатиметься компанія Робера CrunchLabs у співпраці з продакшн-компанією відомого американського ведучого Джіммі Кіммела Kimmelot. Виконавчими продюсерами будуть сам Робер, головний контент-директор CrunchLabs Скотт Льюерс та президент Kimmelot Скотт Лонкер.

"Мені подобається перетворювати навчання на гру, по суті ховаючи овочі в десерті, а тепер це справжнє змагальне ігрове шоу!" — каже Робер. "Коли тобі весело, ти навчаєшся, навіть не усвідомлюючи цього. А об’єднатися з Netflix та Джиммі Кіммелом, щоб це сталося? Це буде епічно!"

Крім нового шоу, Марк Робер також випустить деякі зі своїх експериментів на Netflix наприкінці 2025 року.