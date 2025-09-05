Українська правда
Марк Цукерберг подав до суду на іншого Марка Цукерберга

5 вересня, 01:18
Марк Стівен Цукерберг, адвокат по банкрутствах з міста Індіанаполіс, США, подав позов проти компанії Meta та її засновника Марка Еліота Цукерберга. Про це пише видання The Daily Beast. Причиною стали повторні блокування його сторінок у Facebook за нібито видавання себе за відому особу та використання неправдивого імені.

За словами юриста, його професійна сторінка у Facebook була заблокована 5 разів за останні 8 років, що призвело до фінансових втрат у вигляді витрат на рекламу. Він заявив місцевому телеканалу WTHR, що не прагне конфлікту з Meta, але не бачить іншого способу зупинити ці дії.

На своєму сайті IAmMarkZuckerberg.com адвокат описав труднощі, пов’язані з повним збігом імені з відомим підприємцем. Серед них — регулярні дзвінки від людей, які шукають техпідтримку Facebook, та навіть погрози.

У позові він вимагає від Meta відновити його акаунти, надати гарантії від подальших блокувань, а також компенсувати витрати на юридичні послуги та втрачені рекламні кошти.

Попри конфлікт, адвокат зберігає певну іронію: на своєму сайті він пообіцяв безкоштовно представляти інтереси Марка Еліота Цукерберга, якщо той опиниться без грошей в Індіані.

У коментарі для The Daily Beast представник Meta повідомив, що обліковий запис адвоката було відновлено після виявлення помилки. Компанія подякувала йому за терпіння та заявила, що працює над запобіганням такої ситуації у майбутньому.

