Працівник Департаменту енергетики США втратив допуск до секретних даних про ядерну зброю через колекцію "робопорно"

Співробітник Департаменту енергетики США (DOE), який мав доступ до інформації про ядерний арсенал країни, втратив свій допуск після того, як випадково завантажив 187 тисяч порнографічних зображень на урядовий сервер. Про це пише 404Media.

За даними розслідування, чоловік намагався створити власну базу даних для навчання ШІ-моделі, здатної генерувати зображення еротичного характеру. Колекцію, яку він збирав понад 30 років, працівник планував використати для "покращення якості" зображень у межах особистого проєкту.

23 березня 2023 року під час резервного копіювання він помилково завантажив матеріали не на свій приватний диск, а на мережу DOE. Через пів року служба безпеки виявила на серверах відомства сотні тисяч порнографічних файлів.

У звіті зазначено, що чоловік "помилково вважав, що його особисті накопичувачі ізольовані від урядової мережі" і не вплинуть на робочі системи. Під час допиту він пояснив, що переживав депресивний епізод і займався створенням "робопорно" як способом відволіктися від самотності.

Після інциденту працівник визнав порушення політики департаменту, але заявив, що "не вважав це серйозним проступком" Він також поскаржився, що керівництво "занадто пильно стежить" за його роботою. Попри апеляцію, допуск до секретних даних йому не повернули — психолог DOE оцінив ризик повторного депресивного епізоду як "дуже високий".