Apple працює над MacBook із сенсорним екраном

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple нарешті прислухалась до покупців MacBook й додасть підтримку сенсорного екрана у майбутні моделі. Про це повідомив аналітик Мін-Чі Куо.

За словами Куо, Apple дійшла до таких змін завдяки довготривалому аналізу того, як люди користуються iPad. Дослідження показали, що в окремих сценаріях сенсорне керування підвищує ефективність і покращує досвід користувача.

MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple’s long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2025

Куо каже, що масове виробництво MacBook Pro з OLED-дисплеєм та підтримкою сенсорного керування розпочнеться наприкінці 2026 року. Ці моделі отримають сенсорну панель з використанням технології on-cell touch.

Аналітик додає, що бюджетна модель MacBook з процесором від iPhone 16 Pro залишаться без сенсорної панелі, але її масове виробництво стартує вже у четвертому кварталі 2025 року. Натомість друге покоління, очікуване у 2027 році, може отримати такий екран.