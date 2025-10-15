Новий 14-дюймовий MacBook Pro отримав чип M5 та до 24 годин роботи

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple представила новий 14-дюймовий MacBook Pro, що отримав чип M5.

Чип оснащений 10-ядерним графічним процесором нового покоління з нейронним прискорювачем у кожному ядрі. Це дозволяє йому працювати зі штучним інтелектом до 3,5 раза швидше, ніж M4, і до 6 разів швидше, ніж M1.

Новий графічний процесор також забезпечує на 1,6 раза швидшу графіку та до 1,6 раза вищу частоту кадрів у іграх порівняно з MacBook Pro на M4. Багатопотокова продуктивність зросла на 20%. Також чип M5 у ноутбуці має вищу пропускну здатність пам’яті — 153 Гбіт/с (у M4 було 120 Гбіт/с).

У новому MacBook Pro ще встановлено SSD, швидкість якого вдвічі перевищує показники попередньої моделі, а користувачі можуть обрати варіант з об’ємом пам’яті до 4 ТБ

З-поміж іншого 14-дюймовий MacBook Pro отримав дисплей Liquid Retina XDR з Nano-Texture та піковою яскравістю 1600 ніт HDR й автономність до 24 годин. Як й інші ноутбуки Apple, новинка має 12 МП вебкамеру з Center Stage, а також 6 динаміків з підтримкою Spatial Audio.

Ціна нового MacBook Pro з M5 стартує від $1599. Ноутбук буде доступний у кольорах Space Black і Silver. Передзамовлення вже відкрито, а старт продажів відбудеться 22 жовтня.

Нагадаємо, разом з новим 14-дюймовим MacBook Pro компанія Apple також оновила Vision Pro та лінійку iPad Pro.