Дизайнер рівнів S.T.A.L.K.E.R. 2 представив нову гру LYSA HORA: The Haunted Hill

Денис Рудий, колишній розробник рівнів для S.T.A.L.K.E.R. 2, представив новий горор про Лису Гору у Києві — LYSA HORA: The Haunted Hill. Заразом він повідомив, що його інший проєкт, BRUTALIST, буде трохи переосмислений й новини про нього з'являться згодом.

Денис Рудий каже, що LYSA HORA: The Haunted Hill — це втілення його давньої ідеї, створене у стислі терміни. Гра робить акцент на атмосфері: гравці досліджуватимуть занедбану локацію, натхненну реальною місцевістю, проходячи крізь тунелі, приховані лабораторії та стародавні святилища. На них чекають головоломки, що потребують логіки й уважності, а також перешкоди, які доведеться долати за допомогою паркуру.

"Лиса Гора в Києві завжди була оповита темними легендами. Пошепки розповідають про язичницькі обряди, секретні військові бункери та експерименти, які ніколи не мали бути побачені. Але для головного героя все починається з кошмарів. Уночі його мучать видіння підземних залів і дивних символів; удень залишається тривожне відчуття, наче самі сни кличуть його. Ведений цими повторюваними видіннями, він вирушає на Лису Гору, щоб розкрити те, що ховається за ними. З кожним кроком межа між сном і реальністю стає дедалі тоншою, і незабаром стає зрозуміло — кошмари були лише початком", — йдеться у синопсисі.

Дата релізу LYSA HORA: The Haunted Hill наразі невідома, однак гра вже отримала сторінку на Steam, де її можна додати до бажаного, аби не пропустити важливі оновлення.

Нагадаємо, що Денис Рудий з 2019 по 2023 року працював керівником групи дизайнерів рівнів S.T.A.L.K.E.R. 2. У 2024 році він представив свій перший проєкт BRUTALIST — медитативну гру від третьої особи, де гравцям потрібно досліджувати шляхи, знаходити проходи, розгадувати загадки, остерігатися радіації, стежити за рівнем кисню аби знайти зелений рай, де ще можна легко дихати. Також гра має ігроладний трейлер.

Ще радимо прочитати інтерв'ю "Межі" з Денисом, у якому він розповідає про свій досвід роботи над S.T.A.L.K.E.R. 2, Warface, допоки вона не стала російською, та про BRUTALIST.