Лояльність до бренду Tesla різко впала після того, як Маск підтримав Трампа — дослідження

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Tesla протягом багатьох років мала найбільше повторних покупців серед усіх великих автовиробників у США, але лояльність до бренду різко знизилася після того, як гендиректор Ілон Маск улітку 2024 року публічно підтримав президента Дональда Трампа. Про це свідчать дані дослідницької компанії S&P Global Mobility, надані ексклюзивно Reuters.

За даними S&P, пік лояльності Tesla припав на червень 2024-го — тоді 73% сімей, що володіли Tesla та купували нове авто, обирали її знову. Уже в липні показник почав різко падати після того, як Маск підтримав Трампа. У березні 2025 року лояльність досягла мінімуму — 49,9%, трохи нижче середнього по ринку. У травні вона піднялася до 57,4%, що знову вище середнього рівня, на рівні Toyota, але нижче, ніж у Chevrolet та Ford.

Аналітики вважають, що залучення Маска до політики відвернуло частину екосвідомих покупців, а застаріла лінійка моделей стикається з конкуренцією з боку GM, Hyundai та BMW. Єдина новинка з 2020 року — Cybertruck — виявилася провальною. За перші п’ять місяців 2025 року продажі Tesla знизилися на 8% у США та на 33% у Європі, де особливо гостро відреагували на політичну активність Маска. Це закономірно позначилося й на прибутках компанії.

До липня 2024 року Tesla залучала в середньому п’ять нових сімей на кожне втрачене. Тепер — менш ніж два, що є найнижчим показником за всю історію бренду. Навіть попри сварку Маска та Трампа клієнти Tesla дедалі частіше переманюють Rivian, Polestar, Porsche та Cadillac.

Інвестори, як-от Zacks Investment Management, розраховують на майбутні прибутки від роботаксі та ліцензування технологій автопілоту. У червні Tesla почала обмежене тестування роботаксі в Остіні, але поки без доступу для широкої публіки.

Нагадаємо, нещодавно суд присяжних визнав Tesla частково винною у смертельній аварії 2019 року через автопілот. Компанію зобов’язали виплатити родині загиблої та постраждалому частину компенсації з суми $329 млн. Цей процес може стати прецедентом для майбутніх позовів проти Tesla, пов’язаних з Autopilot та Full Self-Driving.