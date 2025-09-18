Logitech анонсувала Pro X2 Superstrike — ігрову мишу з аналоговим кліком

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Logitech представила флагманську бездротову ігрову мишу Pro X2 Superstrike, що відмовилась від механічних перемикачів на користь аналогової системи з тактильним відгуком. Новинка з’явиться у продажу на початку 2026 року за ціною $179.

Система Haptic Inductive Trigger System (HITS) забезпечує хід кнопки лише 0,6 мм, до 10 налаштовуваних точок спрацювання та підтримку rapid trigger. Остання функція, відома з ігрових клавіатур, дозволяє сенсору миттєво скидати натискання при мінімальному підйомі кнопки, що прискорює повторні дії. У програмі G Hub можна обрати п’ять варіантів налаштування rapid trigger.

Миша важить 65 г, оснащена сенсором Hero 2 та підтримує частоту опитування до 8000 Гц через Lightspeed‑донгл, хоча ця опція доступна лише у G Hub. Пристрій сумісний із зарядним килимком Logitech Powerplay 2.