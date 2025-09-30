Нова Logitech MX Master 4 отримала тактильний відгук, краще з'єднання та ціну $119 [ДОПОВНЕНО]

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Logitech оновила популярну серію робочих мишок, випустивши модель MX Master 4. Вона отримала тактильний зворотній зв'язку, вдосконалене програмне забезпечення, потужніше з'єднання та ціну $119,9

Одним з головних нововведень Logitech MX Master 4 є тактильний зворотний зв'язок, як-от вібрація, під час взаємодії з пристроєм. Користувачі зможуть відчувати її під час виконання певних дій. Наприклад, плагін Zoom дозволить мишці вібрувати, коли хтось підняв руку під час дзвінка, або якщо користувачі ввели неправильні дані для зустрічі. Тактильний відгук можна буде налаштувати й у спеціалізованих програмах, наприклад Adobe Photoshop.

Також MX Master 4 має Action Ring — цифрове кільце на екрані, яке налаштовується через Logi Options+. Воно дозволяє створювати власні комбінації клавіш і швидкі кнопки для різних програм, щоб тримати потрібні інструменти завжди під рукою. Наприклад, можна призначити команди у Photoshop чи автоматизувати дії в Excel. За словами компанії, це допомагає професіоналам працювати до 33% швидше та зменшувати кількість повторюваних рухів мишкою на 63%.

Заразом мишка має новий високопродуктивний чип та оптимізовану антену для вдвічі вищої потужності підключення у порівнянні з попередніми моделями. Новий USB-C адаптер також забезпечить швидше та надійне сполучення з ноутбуками, комп'ютерами та планшетами для безперебійного користування.

Logitech MX Master 4 також оснащена коліщатком MagSpeed, яке може прокручувати до 1000 рядків за секунду, сенсором на 8000 DPI та на 90% тихішими кліками, ніж у MX Master 3. Мишка заряджається через USB-C: одна хвилина підзарядки дає до 3 годин роботи, а повного заряду вистачає приблизно на 70 днів.

Новинки підтримує сполучення з трьома пристроями одночасно, навіть з різними операційними системами.

ДОПОВНЕНО:

Logitech MX Master 4 вже офіційно доступна в Україні. Вартість миші складає 5599 гривні.