Logitech представила нову клавіатуру із живленням від світла

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
24 вересня, 16:32
Logitech презентувала клавіатуру Signature Slim Solar Plus K980, яка заряджається як від сонячного, так і від штучного освітлення.

Модель не має USB-порту чи змінних батарей — енергію постачає сонячна панель з новою технологією Logi LightCharge. За заявами компанії, акумулятора вистачить до 10 років роботи, а у повній темряві пристрій функціонує до 4 місяців. До речі, батарею в новинці можна замінити. Запасні частини постачає iFixit.

Клавіатура K980 орієнтована на офісне використання, має повнорозмірну розкладку з цифровим блоком і клавішами керування медіа та яскравістю. Функціональні клавіші можна програмувати через фірмовий застосунок Logi Options Plus — наприклад, ключ AI Launch за замовчуванням викликає Copilot на Windows, але може бути перепрограмований на Gemini, ChatGPT або іншу програму. Кнопка Action Key (велике "O" у верхньому ряду) також підтримує макроси через додаток.

Серед інших можливостей — підключення до трьох пристроїв через Bluetooth і сумісність із Windows та macOS. В продаж надійдуть дві варіації: універсальна (для Windows та macOS) та модель лише для macOS.

У клавіатурі немає окремих індикаторів освітлення, як у попередніх моделях. Тепер рівень світла можна перевірити в додатку Logi Options Plus. На самій клавіатурі змінюється лише колір основного світлодіода — наприклад, із зеленого на червоний, якщо світла замало. 

Щодо недоліків, то в клавіатурі нема підсвічування клавіш, але це дозволяє суттєво заощадити енергію.

Logitech Signature Slim Solar Plus K980 вже можна придбати за $99.

