Logitech представила свою "найсучаснішу низькопрофільну" клавіатуру G515 RAPID TKL

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Logitech, на додачу до ігрової миші з аналоговим кліком Pro X2 Superstrike, також представила нову механічну клавіатуру G515 RAPID TKL, яку компанія називає своєю "найсучаснішою низькопрофільною" клавіатурою.

Товщина клавіатури становить лише 22 міліметри. Вона оснащена магнітними аналоговими перемикачами, які користувачі можуть налаштувати без себе. Власникам клавіатури будуть доступні як стандартні налаштування, так і можливість налаштувати кожну клавішу інтелектуально, встановивши точку спрацювання від 0,1 до 2,5 мм.

На додачу до цього, Logitech стверджує, що G515 RAPID TKL забезпечує точність на рівня пікселя, яку користувачі можуть налаштувати для будь-якого стилю через G-Hub.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Заразом ця компактна клавіатура без цифрового блоку має міцну верхню пластину з нержавіючої сталі, двошарові клавіші з полімерного поліаміду (PBT) і попередньо змащені перемикачі для плавного набору тексту.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Logitech G515 RAPID TKL доступна у чорному та білому кольорах й вже продається на офіційному сайті компанії за $169.