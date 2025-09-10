Нова функція Apple Live Translation з’явиться в AirPods 4 та AirPods Pro 2

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Apple оголосила, що функція Live Translation, представлена під час анонсу AirPods Pro 3, стане доступною і для попередніх моделей — AirPods 4 з ANC та AirPods Pro 2. Про це пише MacRumors.

Щоб скористатися новою функцією, потрібна свіжа прошивка для AirPods та iPhone з підтримкою Apple Intelligence й операційною системою iOS 26.

Функція Live Translation створена для спрощення спілкування між людьми, які говорять різними мовами. Користувач зможе розмовляти у звичайному режимі, а переклад у реальному часі відображатиметься на екрані iPhone або відтворюватиметься у навушниках. Якщо обидва співрозмовники користуються сумісними AirPods, функція працює ще ефективніше: шумозаглушення автоматично знижуватиме гучність оригінальної мови, дозволяючи краще чути переклад.

На старті сервіс підтримує переклади між англійською (британською та американською), французькою, німецькою, португальською (Бразилія) та іспанською. До кінця року Apple обіцяє додати у цей список італійську, японську, корейську та китайську (спрощену).