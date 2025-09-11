Live Translation на AirPods не працюватиме в ЄС

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Нещодавно Apple представила низку нових продуктів, включно з бездротовими навушниками AirPods Pro 3, що з-поміж іншого отримали функцію перекладу у режимі реального часу на базі ШІ Live Translation. На жаль, скористатися цією перевагою зможуть не всі, адже нововведення не буде доступне користувачам в Європі.

Як повідомляє MacRumors, посилаючись на сторінку доступності на офіційному сайті Apple, користувачі, що фізично перебувають у країнах Європейського союзу, а також мають зареєстрований у регіоні акаунт, не отримають доступ до Live Translation на AirPods.

Компанія з Купертіно не надає жодних додаткових деталей щодо такого обмеження, проте можна здогадатися, що причина полягає у правилах блоку. Зокрема у країнах ЄС діють "Європейський закон про штучний інтелект", а також "Загальний регламент про захист даних" (GDPR), які встановлюють суворі вимоги щодо надання послуг перекладу та озвучування.

Ймовірно регулятори ЄС хочуть вивчити, як саме працює функція Live Translation, включно з тим, які дані вона збирає, куди їх передаватиме та які є потенційні ризики для конфіденційності користувачів. Apple, яка й без того мала чимало проблем з європейськими регуляторами, навряд вмикатиме нову функцію без офіційного дозволу.

Нагадаємо, що Live Translation не є ексклюзивною функцією для нових навушників AirPods Pro 3, які, до речі, постачаються вже навіть без кабелю для зарядки. Apple також оголосила, що можливість перекладу з'явиться на старіших моделях, AirPods 4 та AirPods Pro 2.

Подібний випадок нещодавно стався й з деякими функціями iOS 26, що теж не одразу, або взагалі не з'являться в Європейському союзі, через жорсткі правила, пов'язані зі "Законом про цифрові ринки" (Digital Market Act, DMA).