Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження

В науково-медичному журналі The Lancet опубліковані результати дослідження, яке виявило зниження ефективності лікарів у виявленні раку товстої кишки після використання інструментів штучного інтелекту (ШІ). Експеримент проводили у чотирьох ендоскопічних центрах Польщі протягом шести місяців: три місяці до впровадження ШІ та три місяці після.

Після інтеграції ШІ, колоноскопії розподілялися випадково — з використанням ШІ або без нього. Виявлено, що лікарі, які проводили процедури без ШІ після періоду його використання, демонстрували на 20% гірші результати порівняно з показниками до впровадження технології. У дослідженні брали участь 19 досвідчених лікарів, кожен з яких мав понад 2000 проведених колоноскопій.

Автори дослідження наголошують, що навіть висококваліфіковані фахівці можуть втратити професійні навички через надмірну залежність від ШІ. Це викликає ще більше занепокоєння щодо потенційних наслідків для менш досвідчених медиків.

Хоча ШІ демонструє позитивні результати у медичній діагностиці, зокрема у виявленні онкологічних захворювань, дослідження все ж підкреслює ризик зниження критичного мислення та професійної компетентності у спеціалістів.

Як пише Gizmodo, подібні висновки раніше озвучували дослідники з Массачусетського технологічного інституту та Microsoft, які виявили, що користувачі, які часто покладаються на ШІ, менше аналізують інформацію самостійно. У зв'язку з цим в майбутньому існує великий ризик того, що надмірне використання інструментів штучного інтелекту може притупити у людей навички логічного аналізу та прийняття рішень.

За даними Американської медичної асоціації, близько двох третин лікарів уже використовують ШІ у своїй практиці.