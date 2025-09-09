This is an Xbox набуває нового сенсу — Microsoft та LG додадуть можливість грати в автомобілях

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft і LG об’єдналися, щоб додати Xbox Cloud Gaming до автомобілів з інтернетом. Нововведення з’явиться в машинах із системою LG Automotive Content Platform (ACP).

Водії з підпискою Xbox Game Pass Ultimate, сумісним Bluetooth-контролером і доступом до інтернету зможуть запускати сотні ігор, зокрема нові тайтли на кшталт Doom: The Dark Ages та Forza Horizon 5, прямо з мультимедійної системи авто через Xbox Cloud Gaming.

"У Xbox ми завжди шукаємо нові способи, щоб принести радість від ігор більшій кількості людей, де б вони не знаходилися. Завдяки співпраці з LG ми ще більше розширюємо досвід і цінність ігор для гравців", — сказав Кріс Лі, віцепрезидент Xbox Marketing. "Незабаром пасажири зможуть отримати доступ до своєї ігрової бібліотеки та продовжувати гру, де б вони не були — в дорозі чи вдома. Впровадження Xbox в автомобільний досвід означає, що кожна поїздка стане не тільки більш розважальною, але й забезпечить гнучкість, якої гравці очікують від Xbox".

Крім інтеграції Xbox, LG додасть у свою платформу розваг ще й додаток Zoom. Завдяки LG ACP водії та пасажири зможуть проводити онлайн-зустрічі та керувати роботою прямо з авто.

До речі, у липні LG також розпочала співпрацю з автовиробником Kia. Технологічна компанія інтегрувала свою платформу автомобільного контенту в електричний кросовер EV3, аби пасажири могли отримувати доступ до багатьох стримінгових сервісів.