LG розкрила ціну й характеристики 6K-монітора із підтримкою Thunderbolt 5

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

LG запускає передзамовлення на 32-дюймовий монітор UltraFine 32U990A, який компанія називає першим у світі 6K-дисплеєм із вбудованою підтримкою Thunderbolt 5. Спершу модель вийде в Південній Кореї та Японії, а потім стане доступною й у США. Ціна питання — $1999.

LG показала UltraFine 32U990A на CES 2025. Монітор має 31,5-дюймову IPS-панель із роздільною здатністю 6144×3456 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і підтримкою 10-бітного кольору. Він охоплює 98% колірного простору DCI-P3 та 99,5% Adobe RGB, забезпечує контрастність 2000:1 і яскравість до 450 ніт. Це робить модель доступнішою альтернативою Apple Pro Display XDR, який коштує майже $5000 і має пікову яскравість 1600 ніт.

На задній панелі розташовано сім портів: два Thunderbolt 5 (USB-C) зі швидкістю передачі даних до 120 Гбіт/с та підтримкою зарядки потужністю до 96 Вт, HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C upstream для підключення до ПК та два USB-C 3.2 Gen 2. Підтримка Thunderbolt 5 дозволяє використовувати монітор як хаб для швидкої передачі великих файлів і роботи з сучасними робочими станціями без додаткових пристроїв.