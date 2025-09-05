Lenovo представила нові планшети Yoga Tab та Idea Tab Plus

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У межах IFA 2025 Lenovo представила два нових планшети для творчості, ігор та навчання — Lenovo Yoga Tab та Idea Tab Plus.

Lenovo Yoga Tab — це флагманський планшет оснащений 11,1-дюймовим PureSight Pro дисплеєм з роздільною здатністю 3200×2000 пікселів з піковою яскравістю 800 ніт та частотою оновлення 144 Гц. Пристрій отримав систему з 4 динаміками та звук Dolby Atmos.

Головною особливістю Yoga Tab є процесор Snapdragon 8 Gen 3. Планшет також комплектується клавіатурою 2-в-1 зі спеціальною клавішею Smart Key. Вона дозволяє миттєво створювати транскрипти та підсумки, перетворюючи голос у текст у реальному часі за допомогою Lenovo AI Live Transcript. Крім того, пристрій підтримує Google Gemini та функцію Circle to Search.

Що ж до інших характеристик, то Yoga Tab має до 12 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ сховища. Пристрій ще отримав акумулятор ємністю 8860 мА∙год, фронтальну камеру на 13 МП з апертурою f/2.2 та надшироким кутом огляду 101° і подвійну основну: головний модуль на 13 МП та макро на 2 МП.

Lenovo не розкриває точну дату релізу, але каже, що новий Yoga Tab вийде протягом вересня й коштуватиме $549.

Ще одна новинка — більш доступний планшет Idea Tab Plus. Його продажі стартують у жовтні за ціною $269. Пристрій оснащений 12,1-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 90 Гц, охопленням 96% колірної гами DCI-P3 та яскравістю до 800 ніт.

Як і Yoga Tab, Idea Tab Plus оснащено функціями штучного інтелекту, як-от Lenovo AI Notes для допомоги у письмі, а також інтеграцією з Google Gemini та Circle to Search.

Планшет має восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 6400 та акумулятор на 10 200 мА·год, якого вистачає до 13 годин відтворення відео. Вага новинки становить приблизно 53 грамів. Пристрій отримав до 12 ГБ оперативної пам’яті та до 256 ГБ сховища. Він, як і Yoga Tab, працює на Android 15. Для відеозв’язку передбачена фронтальна камера на 8 МП, а основна камера на задній панелі має роздільну здатність 13 МП.

Нагадаємо, на IFA 2025 Lenovo також представила концепт ноутбука з дисплеєм, який може приймати вертикальну позицію, ThinkBook VertiFlex, а ще друге покоління портативної ігрової приставки Legion Go 2.