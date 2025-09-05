Lenovo представила концепт ноутбука з дисплеєм, що можна повернути у вертикальну позицію

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

На IFA 2025 Lenovo показала концепт ноутбука з дисплеєм, який можна повертати на 90° — ThinkBook VertiFlex. Він підтримує роботу як у горизонтальній, так і вертикальній орієнтації й автоматично змінює її у системі залежно від позиції дисплея.

Компанія розповідає, що ThinkBook VertiFlex має 14-дюймовий дисплей та досить компактні розміри з товщиною всього 17,9 міліметра та вагою 1,39 кг. Вертикальний режим відображення підходить для багатозадачності на розділеному екрані, перевірки коду чи перегляду документів.

Заразом у вертикальній орієнтації ThinkBook VertiFlex можна використовувати для з'єднання зі смартфоном через додаток Lenovo Smart Connect. Це дозволить віддзеркалити вміст телефона на дисплеї ноутбука.

У всіх інших аспектах концепт виглядає як звичний ноутбук, і за потреби користувачі можуть використовувати його у горизонтальній орієнтації. На жаль, Lenovo поки не розкриває інших подробиць і не повідомляє, чи пристрій з’явиться на ринку

На додачу до цього, Lenovo також показала концепт розумної підставки для ноутбука Smart Motion. Вона з'єднується з пристроєм, розміщеному на підставці, та використовує його камеру для автоматичного відстеження обличчя користувача. Заразом платформа працює як док для проводів та оснащена всіма необхідними портами.

До речі, ще на IFA 2025 Lenovo також представила друге покоління портативної ігрової консолі Legion Go 2. Вона отримала майже вдвічі більшу ємність акумулятора, нові процесори та відчутно вищу ціну.

Нагадаємо, що Lenovo протягом років випускала безліч різноманітних концептів пристроїв. На CES 2025 компанія показала ноутбук з розсувним дисплеєм ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Yoga Solar PC з вбудованою сонячною панеллю та ThinkBook Flip AI PC зі складаним дисплеєм.