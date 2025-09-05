IFA 2025: Lenovo офіційно представила друге покоління Legion Go

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

На IFA 2025 Lenovo офіційно представила друге покоління портативної консолі Legion Go та розкрила повні характеристики. Як і перша модель, вона має 8,8-дюймовий екран, але включає кілька ключових покращень, зокрема вищу ємність акумулятора.

8,8-дюймовий OLED-дисплей нової Legion Go 2 має роздільну здатність 1920×1200 пікселів зі змінною частотою оновлення 30-144 Гц. Також екран має сертифікацію HDR TrueBlack 1000. За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор AMD Ryzen Z2 або Z2 Extreme у парі з оперативною пам’яттю до 32 ГБ із частотою 8000 МГц. Акумулятор має ємність 74 Вт·год — на 50% більше, ніж у першого покоління Legion Go. Консоль також оснащена 2 ТБ накопичувача PCIe Gen 4 та підтримує карти MicroSD до 2 ТБ.

У другому поколінні Legion Go 2 Lenovo переробила знімні контролери Legion TrueStrike. Тепер вони мають ергономічніші лінії, приємніше на дотик покриття та продуманіше розташування кнопок. Як і раніше контролери мають режим FPS, який перетворює їх на вертикальну мишку для зручнішого управління.

На додачу до цього, контролери підтримують режими консолі, планшета та портативного пристрою. Вони також мають три кнопки, що програмуються користувачами через Legion Space та сумісні з першим поколінням Legion Go.

Інші особливості Legion Go 2 включають міцну підставку, яка дозволяє використовувати контролери окремо від пристрою. У верхній та нижній частинах розташовані порти USB4 для зручного доступу, незалежно від того, чи підключено пристрій до док-станції, лежить на столі або тримається в руках. Крім того, у кнопку живлення вбудовано сканер відбитків пальців для швидкого входу в систему.

Ще однією великою зміною порівняно з першим поколінням стала ціна. Якщо перша портативна консоль коштувала $699, то за Lenovo Legion Go 2 доведеться заплатити відчутно більше — від $1099 за версію з процесором AMD Ryzen Z2 і 16 ГБ оперативної пам’яті. У максимальній комплектації ціна зростає до $1479. Продажі консолі стартують у жовтні.