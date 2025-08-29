Lenovo розробляє ноутбук з дисплеєм, який можна повертати

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Lenovo готується представити ноутбук з дисплеєм, який можна повертати. Офіційна презентація новинки відбудеться під час виставки IFA 2025, що проходитиме у Берліні з 5 по 9 вересня.

Інсайдер Еван Бласс, більш відомий як EvLeaks, розповів, що Lenovo представить ноутбук на кшталт ThinkBook Plus Gen 6, але з дисплеєм, який можна повертати в альбомну чи портретну орієнтацію. Всередині компанії проєкт відомий як Project Pivo й наразі жодних інших подробиць про продукт немає.

Lenovo has a habit of showing off concept devices at trade shows, some of which are precursors to shipping products -- a la the ThinkBook Plus Gen 6 w/ rollable display -- while others will never see the light of day.



At next week's IFA/Innovation Week, that concept will be a… pic.twitter.com/PMIJdowgHG — Evan Blass (@evleaks) August 28, 2025

Це не перший експериментальний ноутбук Lenovo. Протягом років компанія представляла чимало різноманітних концептів та навіть готових продуктів, як-от ThinkBook Plus Gen 6 Rollable з розсувним дисплеєм, який дебютував на CES 2025.

Також цього року, на виставці MWC 2025, Lenovo представила концептуальний ноутбук Yoga Solar PC, який отримав вбудовану сонячну панель для зарядки під час роботи на вулиці. Тоді ж найбільший виробник ПК у світі показав ноутбук зі складаним дисплеєм ThinkBook Flip AI PC.