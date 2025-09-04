Українська правда
LEGO випустила "Зірку Смерті" за $1000 — найдорожчий набір в історії компанії

Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
4 вересня, 17:33
Через вісім років після того, як LEGO встановила рекорд завдяки "Соколу Тисячоліття" із 7541 деталлю за $800, компанія вперше випускає набір за $1000 — "Зірку Смерті".

"Зірку Смерті" має висоту 52,3 см, ширину 48 см і глибину понад 38 см. Це не класична сфера, а вертикальний зріз, у якому відтворено ключові сцени з "Зоряних війн". Тут є ангар з імператорським шатлом, сміттєпрес, втеча з блоку AA-23, диспетчерська з R2-D2 і C-3PO, а також тронна зала для фінального двобою Люка з Дартом Вейдером та Імператором.

Набір має 9023 деталі. В нього входить 38 мініфігурок, серед яких кілька версій Люка і Гана, а також гумористична "пасхалка" — штурмовик у джакузі.

Новинка стане доступною з 1 жовтня 2025 року для учасників програми Lego Insiders, а з 4 жовтня — для всіх охочих. Перші покупці отримають бонусний набір з Tie Fighter.

Хоча "Зірку Смерті" не є найбільшим набором LEGO за кількістю деталей, він встановив рекорд за ціною і кількістю мініфігурок.

Star Wars LEGO
