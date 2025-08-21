Продажі Labubu можуть перевищити $1 млрд до кінця року — TechCrunch

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Серія плюшевих іграшок Labubu від Pop Mart цього року може принести компанії понад $1 млрд, повідомляє TechCrunch.

Лише за першу половину 2025-го колекція The Monsters, до якої входить Labubu, заробила близько $670 млн — на 688% більше, ніж торік. Це дає підстави очікувати мільярдний дохід до кінця року.

Іграшки продаються в форматі "блайнд боксів", коли покупець не знає, який персонаж йому попадеться. Такий підхід стимулює колекціонерів купувати відразу кілька коробок, щоб зібрати всю серію.

Labubu здобули популярність після того, як учасниця K-POP гурту BLACKPINK Ліза зізналася у своїй любові до цих монстрів. Пізніше іграшки помітили у руках Шер, Кім Кардашьян, Паріс Хілтон та дизайнера Марка Джейкобса. Деякі монстри навіть використовують як брелоки на дизайнерських сумках.

Персонажі були створені понад 10 років тому і натхненні фольклором, зокрема скандинавськими казками та міфами. Попит на Labubu настільки високий, що іноді їх важко знайти в магазинах, а колекційні випуски часто розкуповують протягом годин.

Pop Mart планує розширювати міжнародні продажі та випускати нові серії, щоб підтримувати інтерес до бренду.