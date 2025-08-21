Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Продажі Labubu можуть перевищити $1 млрд до кінця року — TechCrunch

Продажі Labubu можуть перевищити $1 млрд до кінця року — TechCrunch
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
21 серпня, 14:13
0

Серія плюшевих іграшок Labubu від Pop Mart цього року може принести компанії понад $1 млрд, повідомляє TechCrunch.

Лише за першу половину 2025-го колекція The Monsters, до якої входить Labubu, заробила близько $670 млн — на 688% більше, ніж торік. Це дає підстави очікувати мільярдний дохід до кінця року.

Іграшки продаються в форматі "блайнд боксів", коли покупець не знає, який персонаж йому попадеться. Такий підхід стимулює колекціонерів купувати відразу кілька коробок, щоб зібрати всю серію.

Labubu здобули популярність після того, як учасниця K-POP гурту BLACKPINK Ліза зізналася у своїй любові до цих монстрів. Пізніше іграшки помітили у руках Шер, Кім Кардашьян, Паріс Хілтон та дизайнера Марка Джейкобса. Деякі монстри навіть використовують як брелоки на дизайнерських сумках.

Персонажі були створені понад 10 років тому і натхненні фольклором, зокрема скандинавськими казками та міфами. Попит на Labubu настільки високий, що іноді їх важко знайти в магазинах, а колекційні випуски часто розкуповують протягом годин.

Pop Mart планує розширювати міжнародні продажі та випускати нові серії, щоб підтримувати інтерес до бренду.

Бізнес Іграшки
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні