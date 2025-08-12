"Київстар" розпочинає тестування супутникового зв'язку Starlink

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Гендиректор "Київстар" Олександр Комаров і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обмінялися першими повідомленнями через технологію Starlink Direct to Cell, розпочавши тестування супутникового зв’язку в Україні.

Перше випробування технології відбулося у Житомирській області. Наразі ще відбувається розробка функції передачі даних, що дозволить відкривати вебсторінки та надсилати мультимедійні повідомлення. Вона буде доступною більшій кількості користувачів у міру покращення пропускної спроможності після запуску нових супутників на орбіту.

Першим етапом впровадження Direct to Cell в Україні стане обмін текстовими повідомленнями між абонентами "Київстар" — він з’явиться вже цієї осені.

Нагадаємо, що технологія Direct to Cell від Starlink дозволяє українцям зі смартфонами з підтримкою 4G напряму підключатися до супутників у разі втрати сигналу наземної вежі. Це дозволить залишатися на зв'язку у важкодоступних регіонах, за складних погодних умов, під час надзвичайних ситуацій або збоїв у роботі мережі.

"Київстар" є першим українським оператором, що інтегрує супутниковий зв'язок у власну телеком-інфраструктуру. Мережа оператора використовуватиметься для обробки повідомлень, маршрутизації та управління доступом користувачів.

Для абонентів нічого не зміниться — коли супутниковий зв’язок запрацює, не потрібно буде оновлювати смартфон, SIM-карту чи виконувати будь-які додаткові дії. Наразі "Київстар" також веде переговори з провідними виробниками смартфонів, щоб оновити програмне забезпечення і зробити цю технологію доступною для якомога більшої кількості користувачів з різними телефонами.

"Тестувати таку передову технологію — це прорив для України. Попри війну, руйнування і щоденні виклики, ми як бізнес не зупиняємося. Ми інвестуємо, продовжуємо працювати і доводимо, що українська стійкість — це не лише про оборону, а й про розвиток. Для нас це інвестиція в безпеку та майбутнє. Direct to Cell — стратегічно важлива технологія, яка дозволить залишатися на зв’язку в найскладніших умовах", — сказав Олександр Комаров.

У майбутньому Direct to Cell крім надсилання повідомлень також дозволить стабільно передавати дані та використовувати популярні месенджери, як-от Viber, Telegram чи WhatsApp. "Київстар" також хоче запустити супутникові дзвінки, але поки без конкретних термінів.