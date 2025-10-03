У китайської BYD вперше за п’ять років впали квартальні продажі

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

За даними нового звіту Reuters з посиланням на документи китайської компанії, продажі автомобілів BYD у третьому кварталі 2025 року знизилися на 2,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го.

Хоча падіння незначне, це перший квартальний спад для BYD із другого кварталу 2020 року, коли світ переживав масштабні збої через пандемію Covid-19.

У третьому кварталі 2025-го компанія продала 1,106 млн автомобілів. Якщо ж брати лише вересень, то спад відчутніший: на 5,88% менше, ніж у вересні минулого року. Це перше місячне зниження продажів із лютого 2024 року.

У відповідь BYD минулого місяця скоротила виробництво ще на 8,46%, продовживши тенденцію недозавантаженості своїх потужностей. Крім того, компанія знизила річний прогноз продажів на 16% — до 4,6 млн автомобілів.

Втім, розширення BYD в Європі має частково компенсувати уповільнення попиту на інших ринках. До кінця року компанія планує відкрити завод електромобілів у Угорщині, що дозволить краще конкурувати в ЄС завдяки уникненню підвищених мит на китайські електрокари.

Нагадаємо, у вересні 2025-го BYD вперше очолила ринок нових автомобілів в Україні. Найпопулярнішими моделями компанії стали BYD Song Plus та BYD Leopard 3.