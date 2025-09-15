Українська правда
Apple випустила стабільну версію iOS 26 із дизайном Liquid Glass

Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
15 вересня, 20:10
Компанія Apple після трьох місяців тестування випустила стабільну версію операційної системи iOS 26.

Оновлення доступне для iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, а також iPhone SE 2 та новіших версій. Щодо серії iPhone 17, то вона постачатиметься з iOS 26 "з коробки".

Головне нововведення iOS 26 — дизайн Liquid Glass, який додає напівпрозорий, інтерактивний вигляд для екрана блокування та застосунків.

В iOS 26 Apple також оновила стандартні програми. Safari тепер відображається на всю ширину, "Камера" має спрощений інтерфейс, а у "Фото" з’явилися нові вкладки — "Бібліотека" та "Колекції". Водночас панелі вкладок у "Музиці", "Новинах"і "Подкастах" автоматично зменшуються під час перегляду, щоб зробити акцент на контенті.

Також "Телефон" отримав єдиний перегляд "Обраного", "Нещодавніх" і "Голосової пошти", а ще функції Call Screening і Hold Assist, які не працюватимуть в Україні. В iMessage з’явилися перевірка відправника, опитування в групових чатах і фонові теми. CarPlay отримав візуальні покращення та розумніші сповіщення.

Серед інших оновлень: функція AutoMix і переклад текстів пісень в Apple Music, "Відвідані місця" у картах, а також новий застосунок Apple Games, що став центром для Apple Arcade.

Apple iOS 26
