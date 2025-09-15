Apple випустила стабільну версію iOS 26 із дизайном Liquid Glass

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Apple після трьох місяців тестування випустила стабільну версію операційної системи iOS 26.

Оновлення доступне для iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, а також iPhone SE 2 та новіших версій. Щодо серії iPhone 17, то вона постачатиметься з iOS 26 "з коробки".

Головне нововведення iOS 26 — дизайн Liquid Glass, який додає напівпрозорий, інтерактивний вигляд для екрана блокування та застосунків.

В iOS 26 Apple також оновила стандартні програми. Safari тепер відображається на всю ширину, "Камера" має спрощений інтерфейс, а у "Фото" з’явилися нові вкладки — "Бібліотека" та "Колекції". Водночас панелі вкладок у "Музиці", "Новинах"і "Подкастах" автоматично зменшуються під час перегляду, щоб зробити акцент на контенті.

Також "Телефон" отримав єдиний перегляд "Обраного", "Нещодавніх" і "Голосової пошти", а ще функції Call Screening і Hold Assist, які не працюватимуть в Україні. В iMessage з’явилися перевірка відправника, опитування в групових чатах і фонові теми. CarPlay отримав візуальні покращення та розумніші сповіщення.

Серед інших оновлень: функція AutoMix і переклад текстів пісень в Apple Music, "Відвідані місця" у картах, а також новий застосунок Apple Games, що став центром для Apple Arcade.