Користувачі ChatGPT Plus на Mac отримали функцію Record Mode для запису зустрічей

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OpenAI розширила доступ до функції Record Mode у ChatGPT для macOS. Тепер нею можуть користуватися підписники тарифу Plus. Раніше вона була доступна лише бізнес-користувачам.

Нова можливість додає кнопку Record у вікно введення десктопного додатка. Вона дозволяє записувати як звук із мікрофона, так і системне аудіо під час зустрічей або дзвінків.

Plus users, the mic is yours.



Record mode is now available to ChatGPT Plus users globally in the macOS desktop app. https://t.co/xmReUOx473 — OpenAI (@OpenAI) July 16, 2025

Після завершення запису ChatGPT обробляє звук на серверах OpenAI й створює структуровані нотатки — з підсумками, завданнями та позначками часу. Користувач повинен самостійно надати дозвіл на використання мікрофона та системного звуку.

Одна сесія обмежується 120 хвилинами, після чого оригінальний аудіозапис видаляється. Це може стати зручною функцією для частини користувачів, однак OpenAI наголошує на важливості дотримання конфіденційності.

"Переконайтеся, що ви дотримуєтеся місцевих законів і отримали згоду інших учасників на запис", — йдеться в офіційній документації.

OpenAI також зазначає, що створені нотатки й транскрипти можуть використовуватися в нових чатах і допомагати в навчанні моделей, хоча цю опцію можна вимкнути в налаштуваннях. Робочі простори Team, Enterprise та Edu за замовчуванням виключені з навчання моделей.

Поки що функція доступна лише на macOS. Чи зʼявиться підтримка у Windows чи на мобільних платформах — невідомо.

Нагадаємо, OpenAI нещодавно також оголосила, що буде використовувати хмарну інфраструктуру Google для ChatGPT. Це рішення прийняли через брак потужностей і зростання кількості користувачів.