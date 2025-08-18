Корейські вчені розробляють новий акумулятор, який матиме рекордну щільність енергії та термін служби

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Південнокорейські науковці з Пхоханського університету науки і технології та Університету Соган розробили нову технологію акумуляторів, яка демонструє значно вищу щільність енергії та довший термін служби порівняно з сучасними зразками. Про це пише NotebookCheck з посиланням на науковий журнал Advanced Science.

Ключовим елементом інновації є структура "взаємопов'язаного електрод-електроліту" (IEE), де компоненти електрода та електроліту з’єднані між собою на молекулярному рівні. Такий підхід усуває проблему деградації, яка виникає під час циклів заряджання та розряджання у традиційних літій-іонних батареях.

У лабораторних умовах прототипи з IEE-структурою досягли гравіметричної щільності енергії 403,7 Вт·год/кг та об’ємної щільності 1300 Вт·год/л. Для порівняння, автомобільна батарея Tesla 4680 має відповідно 241 Вт·год/кг та 643 Вт·год/л.

Ключова перевага структури IEE — її сумісність із кремнієвими анодами. Кремній здатен накопичувати вдесятеро більше літію, ніж графіт, але його об’єм сильно змінюється під час заряджання, що скорочує термін служби. Тверда сполука в IEE стабілізує анод і знижує механічну напругу, роблячи кремній більш придатним для практичного використання.

Попри високі показники ефективності, технологія поки що існує лише в межах лабораторних експериментів. Її масштабування потребує нових методів обробки матеріалів, що ускладнює перехід до промислового виробництва. Очікується, що для адаптації до серійного випуску знадобиться кілька років додаткових досліджень і розробок.

У разі успішної комерціалізації технологія може суттєво покращити характеристики акумуляторів для електромобілів, смартфонів, ноутбуків і систем зберігання енергії.