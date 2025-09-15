Командувач СБС повідомив про збій Starlink по всій лінії фронту [ОНОВЛЕНО]

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр") уранці 15 вересня 2025 року повідомив про проблеми з роботою супутникового інтернету Starlink вздовж всієї лінії фронту. Збій почався о 7:28 за київським часом.

За даними Downdetector, проблеми зі зв’язком спостерігаються не тільки в Україні, а й по всьому світу.

Нагадаємо, це вже не перший збій Starlink. У липні цього року вже спостерігались проблеми з роботою сервісу по всьому світу. Тоді компанія заявила, що причиною глобального збою були технічні роботи.

ОНОВЛЕНО:

Командувач СБС оновив пост, зазначивши, що звʼязок почав поступово відновлюватися. Збій тривав 30 хвилин.