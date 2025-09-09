Колишній працівник WhatsApp подав позов проти Meta через проблеми з кібербезпекою

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Колишній керівник служби безпеки WhatsApp Аттаулах Баіг подав позов проти Meta, звинувативши компанію у "системних збоях кібербезпеки", які могли поставити під загрозу конфіденційність користувачів. Про це повідомляє CNBC.

Баіг стверджує, що після того, як він повідомив керівництво, включно з Марком Цукербергом, про вразливості, проти нього почалися репресії. Позов подано до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії.

За словами Баіга, після його приходу до WhatsApp у 2021 році він виявив численні проблеми безпеки, що суперечили федеральному законодавству та зобов’язанням Meta за угодою з Федеральною торговою комісією. Зокрема, під час тестів він з’ясував, що близько 1500 інженерів мали необмежений доступ до даних користувачів, включно з чутливою інформацією, і могли переміщати чи копіювати їх без виявлення.

У позові також зазначено, що WhatsApp не мав цілодобового центру реагування на інциденти, системи моніторингу доступу до даних та повного інвентарю серверів, де зберігалася інформація. Баіг неодноразово попереджав керівництво, що ці недоліки становлять ризик невиконання регуляторних вимог.

Meta спростувала звинувачення, заявивши, що Баіга звільнили за слабкі результати роботи, а його претензії є перекрученими. У лютому 2025 року його включили до раунду скорочень, що торкнулися 5% співробітників компанії.

Юристи Баіга наполягають, що його звільнення стало кульмінацією дворічного тиску після викриттів. Він також звертався до SEC та OSHA зі скаргами на "системну помсту", але Meta стверджує, що останню відхилили.