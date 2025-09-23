Хідео Коджима оголосив акторів для шпигунської гри Physint — проєкт може стати ексклюзивом PlayStation 6

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Хідео Коджима оголосив на презентації перших акторів свого нового стелс-екшну Physint, над яким його студія Kojima Productions працює спільно з Sony Interactive Entertainment. У грі зіграють австралійська супермодель Чарлі Фрейзер, південнокорейський актор Ма Дон Сок та японська акторка Хамабе Мінамі.

Гра перебуває на початковій стадії розробки. Kojima самостійно створює концепції й продовжує підбір акторів. Physint стане "наступним рівнем тактичного шпигунського екшену" та використовуватиме технології, які розширюють можливості студії у порівнянні з Death Stranding.

Реліз запланований не раніше ніж через п'ять-шість років, тож Physint має всі шанси стати грою для PlayStation 6. Робота над проєктом розпочалась після запуску Death Stranding 2. Компанія зазначає, що гра стане кульмінацією творчості Коджими.

Студія планує поєднати кінематографічне оповідання та інтерактивний геймплей, а сама гра описується як новий оригінальний IP, не пов’язаний із франшизою Metal Gear Solid.

Нагадаємо, що на презентації з нагоди 10-річчя Kojima Productions також показала перший трейлер нової гри для Xbox — OD, та розповіла про фільм та анімаційну адаптацію гри Death Stranding.