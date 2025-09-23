Хідео Коджима показав свою нову гру OD

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Хідео Коджима показав перший повноцінний тизер свого нового проєкту для Xbox — гри OD. Трейлер під назвою OD: Knock триває три хвилини й демонструє атмосферу психологічного жаху, яку студія обіцяла ще з моменту анонсу.

У ролику героїня Софії Лілліс відчиняє червоні двері, запалює свічки, деякі з яких у формі немовлят, поки хтось намагається зайти до кімнати. Атмосфера страху підкреслює напрямок гри — горор.

Розробка ведеться на Unreal Engine, а Microsoft активно допомагає Kojima Productions із технічною частиною. Голова Xbox Філ Спенсер підтвердив, що робота "добре просувається", і назвав OD "сміливим, унікальним і впізнаваним проєктом Коджими". Це перша гра студії, яка відмовилася від власного рушія Decima Engine на користь Unreal, що, за словами Коджими, "на крок випереджає технології Death Stranding 2".

OD позиціонують як щось середнє між грою та фільмом, експеримент із "порогом страху" гравців. У проєкті бере участь і режисер Джордан Піл, але він працює над окремою частиною проєкту, що може пояснювати підзаголовок Knock.

Дата виходу OD поки невідома, але Xbox і Kojima Productions обіцяють інновації у геймплеї, сюжеті та взаємодії з гравцем.