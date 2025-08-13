Після 133 років історії: компанія Kodak може припинити свою діяльність

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Eastman Kodak, компанія з 133-річною історією, повідомила інвесторам про суттєві сумніви щодо здатності продовжувати операційну діяльність. У звіті за другий квартал 2025 року зазначено, що компанія не має гарантованого фінансування або достатньої ліквідності для погашення боргових зобов’язань на суму близько $500 млн. Про це пише CNN.

Фінансові показники демонструють негативну динаміку: виторг за квартал склав $263 млн, що на 3% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Чистий збиток — $26 млн, проти прибутку $26 млн роком раніше. Грошові резерви скоротились до $155 млн, з яких лише $70 млн доступні в США.

Для збереження ліквідності Kodak припинила виплати за пенсійною програмою. Компанія також заявила, що тарифи не мають істотного впливу на її бізнес, оскільки більшість продукції — камери, плівка, чорнила — виробляється в США.

Попри труднощі, керівництво заявляє про намір реструктуризувати борг, частково погасити кредит до строку та продовжити розвиток напрямку фармацевтичних інгредієнтів, який був активізований у 2020 році. Акції Kodak впали більш ніж на 25% після публікації звіту.

До речі, Kodak була заснована у 1892 році Джорджем Істменом та швидко стала одним із найвідоміших брендів у сфері фототехніки. Її плівка та камери моментально здобули популярність у XX столітті, а сама компанія мала ключовий вплив на розвиток фото- та кінематографії. Однак із приходом цифрової фотографії Kodak втратила ринкові позиції, а у 2012 році подала заяву про банкрутство, після чого намагалася диверсифікувати бізнес.