Китайські шахраї заробили мільярд доларів на фішингових SMS у США

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Китайські злочинні угруповання перетворили розсилку шахрайських SMS у США на прибутковий бізнес вартістю понад $1 млрд за останні три роки, повідомляє WSJ, посилаючись на звіт Міністерства внутрішньої безпеки. Йдеться про так звані "текстові шахрайства" з повідомленнями про нібито прострочені дорожні збори чи борги поштовій службі. Мета — змусити жертв ввести дані банківських карток на фішингових сайтах.

Отриману інформацію шахраї використовують для покупок iPhone, одягу, косметики чи подарункових сертифікатів. Часто вони передають картки в цифрові гаманці Google та Apple Wallet в Азії, а потім діляться ними з виконавцями у США. Це дозволяє здійснювати покупки без повторної автентифікації, ніби власник сам схвалив транзакції.

Розсилка відбувається через SIM-ферми — кімнати, наповнені сотнями SIM-карт, які дозволяють одній людині надсилати стільки повідомлень, скільки тисяча звичайних номерів. У США вже виявили щонайменше 38 таких ферм у містах на кшталт Г’юстона, Лос-Анджелеса, Фінікса й Маямі. Їх встановлюють місцеві працівники, найняті через WeChat, які отримують технічні інструкції й підтримку.

За словами компанії Proofpoint, лише за один день минулого місяця американці отримали 330 тис. шахрайських SMS — рекордну кількість. Середньомісячний обсяг таких повідомлень утричі перевищує рівень початку 2024 року.

Фішингові сайти, створені через інструменти з Telegram, дозволяють шахраям у реальному часі стежити за тим, що вводить жертва. Ключовим моментом стає отримання одноразового банківського пароля, завдяки якому зловмисники можуть додати картку до свого цифрового гаманця.

Далі злочинці залучають 400–500 "мулів" щодня — американців, які роблять покупки за крадені гроші. Їхня винагорода мізерна: близько 12 центів за кожні $100 витрат. Товари згодом відправляють до Китаю й продають на місцевому ринку.

Схема продовжує набирати обертів, а влада США визнає її однією з найбільш витончених форм цифрового шахрайства, що напряму підживлює китайську організовану злочинність.

Читайте також: Північнокорейські хакери керували "фермою ноутбуків" у США з дому жінки в Аризоні

Північнокорейські хакери у 2025 році викрали понад $2 млрд у криптовалюті