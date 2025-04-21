Китай вперше випробував неядерну "водневу бомбу"

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Китайські науковці пишуть, що успішно підірвали експериментальну "водневу бомбу" вагою 2 кг без використання ядерних матеріалів, яка створила стійку розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди (це приблизно в 15 разів довше, ніж вибух тротилу), згідно з рецензованим дослідженням, опублікованим в китайському науковому журналі "Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance". Про це повідомило китайське англомовне видання South China Morning Post.

Пристрій, розроблений 705 Науково-дослідним інститутом Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC), використовує гідрид магнію — сріблястий порошок, здатний зберігати великі об'єми водню у твердій формі. Під впливом звичайного вибухового заряду гідрид магнію швидко розкладається, вивільняючи газоподібний водень, який спалахує, перетворюючись на інтенсивне, тривале пекло, що перевищує 1000 °C.

Уривок з наукової статті, де зображено водневу бомбу перед вибухом. Фото: 705 Науково-дослідний інститут

"Вибухи газоподібного водню спалахують з мінімальною енергією запалювання, мають широкий діапазон вибуху і вивільняють полум'я, яке швидко виривається назовні та широко розповсюджується", - пояснив науковець CSSC Ван Сюефенг, провідний автор дослідження. "Ця комбінація дозволяє точно контролювати інтенсивність вибуху, легко досягаючи рівномірного знищення цілей на великих територіях".

У серії контрольованих експериментів науковці виміряли піковий надлишковий тиск у 428 кПа на висоті двох метрів — близько 40% вибухової сили тротилу, але зі значно більшим тепловим впливом. Тривалої вогняної кулі було достатньо, щоб розплавити алюмінієві сплави, що підкреслює потенціал зброї, яка може завдавати як вибухової, так і теплової дії в одному боєприпасі.

У статті описується самопідтримувана ланцюгова реакція: ударна хвиля від детонації розбиває гідрид магнію на частинки мікронного розміру, прискорюючи виділення водню. В результаті горіння виділяється тепло, яке сприяє подальшому розкладанню, доки не вичерпається паливо.

Заява CSSC з'явилася в той час, коли Китай розширює як цивільне, так і військове застосування твердотільних сховищ водню. Раніше цього року дослідники з Інституту хімічної фізики в Даляні відкрили завод у провінції Шеньсі, здатний виробляти 150 тонн гідриду магнію на рік.

Окрім вибухових речовин, технологія твердого водню досліджується для паливних елементів з чистою енергією в автономних енергосистемах, підводних рушіях і безпілотниках підвищеної дальності польоту. Водночас Народно-визвольна армія Китаю інвестує в "зелену" модернізацію, включаючи електричні військові кораблі, гібридні танки та екологічно чисті космічні ракети-носії.

У дослідженні не уточнюється місце проведення випробувань або деталі, коли Китай може поставити на озброєння таку систему. Проте ця демонстрація висвітлює новий клас високоенергетичних неядерних боєприпасів, які можуть змінити традиційні можливості на полі бою.