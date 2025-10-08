Китай запустив перший у світі комерційний підводний дата-центр

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

У китайській провінції Хайнань офіційно запрацював перший у світі підводний дата-центр, що став частиною масштабної стратегії розвитку так званої "блакитної економіки". Сервери розміщені у спеціальній капсулі вагою 1433 тонни, що дорівнює масі близько тисячі легкових автомобілів. Про це пише Interesting Engineering.

Основна перевага такої технології — енергоефективність. Звичайні дата-центри споживають величезні обсяги електроенергії на охолодження серверів. Під водою ж цю функцію виконує морська вода: стабільна температура та океанські течії забезпечують природне охолодження. Це дозволяє знизити витрати й екологічне навантаження. За словами керівника проєкту Пу Діна з компанії Shenzhen HiCloud, підводні центри можуть скоротити витрати на енергію в рази порівняно з наземними.

Кожна капсула занурена на глибину 35 метрів і містить 24 серверні стійки з можливістю розміщення до 500 серверів. У перспективі Хайнань планує створити мережу зі 100 таких підводних модулів. Вони підтримуватимуть розвиток морських досліджень, цифрових сервісів та інтелектуального виробництва, зміцнюючи роль провінції як технологічного й інноваційного хабу.

Важливо й те, що Китай відкрив можливість повної іноземної власності на дата-центри в Хайнані, Шанхаї, Пекіні та Шеньчжені. Це має привабити глобальних інвесторів і зробити країну конкурентоспроможною на ринку світової інфраструктури даних, попит на яку різко зріс завдяки розвитку штучного інтелекту та хмарних сервісів.

Ініціатива в Хайнані стала альтернативою експерименту Microsoft Project Natick. Американська компанія ще у 2018 році занурила тестовий дата-центр біля узбережжя Шотландії. Він містив 855 серверів і пропрацював два роки, довівши життєздатність концепції. Однак у 2024 році Microsoft офіційно закрила проєкт, відмовившись від його комерціалізації.

Таким чином, Китай першим зробив крок до практичного впровадження підводних дата-центрів у великому масштабі, інтегрувавши їх в економічне планування та глобальні інвестиційні стратегії.