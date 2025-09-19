Китай закриває антимонопольне розслідування проти Google на тлі торгівельних перемовин із США

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Китай припинив антимонопольне розслідування щодо Google, яке стосувалося домінування операційної системи Android на ринку смартфонів та її впливу на місцевих виробників, таких як OPPO і Xiaomi. Про це повідомляє Financial Times.

Рішення ухвалили на тлі переговорів між США та Китаєм, де обговорюються питання TikTok, NVIDIA, тарифів і ширші торгівельні відносини між країнами.

Попри те що пошуковик Google, Gmail, YouTube і Maps залишаються заблокованими в Китаї, компанія продовжує заробляти у країні завдяки хмарним сервісам та рекламі, орієнтованій на закордонні ринки. За оцінкою FT, зняття тиску на Google є радше тактичним кроком, адже Пекін нині активно використовує регуляторні механізми проти NVIDIA як важіль у перемовинах зі США.

Улітку NVIDIA досягла угоди з адміністрацією Дональда Трампа про постачання у Китай спрощених графічних процесорів H20 за умови передачі 15% виторгу уряду США. Проте невдовзі Пекін почав відмовляти місцеві компанії від купівлі цих чипів, а згодом і зовсім заборонив закупівлю нового ШІ-процесора RTX Pro 6000D, розробленого спеціально для китайського ринку.

Крім того, китайські регулятори звинуватили NVIDIA у порушенні антимонопольного законодавства під час придбання виробника чипів Mellanox. Якщо компанію визнають винною, їй може загрожувати штраф у розмірі від 1% до 10% від глобальних продажів за 2024 рік.

Переговори між делегаціями США та КНР нещодавно завершилися у Мадриді й тривали три дні. Очікується, що найближчим часом президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін обговорять можливий план угоди щодо TikTok. За цим сценарієм, контроль над американським підрозділом TikTok буде передано місцевим компаніям, які отримають близько 80% акцій нової структури.