Китай провів другі вогняні випробування місячної ракети-носія Long March 10

Китайське агентство з пілотованої космічної програми (China Manned Space Agency – CMSA) здійснило другі статичні вогняні випробування двигунів надважкої ракети-носія Long March 10, яка має у майбутньому доставити тайконавтів на Місяць. Випробування відбулися 12 вересня 2025 року на космодромі Веньчан на курортному острові Хайнань.

Під час випробування було виконано три роздільних вмикання семи гасово-кисневих двигунів YF-100K. Двигуни серії YF-100 є розвитком концепції радянських двигунів РД-120, що були отримані Китаєм на початку 1990-х років. РД-120, до речі, виготовляв дніпровський "Південмаш" і вони використовувалися у другому ступені радянських/українських ракета-носіїв серії "Зеніт".

Три окремих вмикання двигунів YF-100K мають імітувати старт, вмикання під час повернення ступеня і вмикання під час приземлення, тобто йде мова про тестування багаторазовості. Загалом двигуни відпрацювали 320 секунд, це як раз час до розділення ступенів.

Надважка триступінчата ракета-носій Long March 10 здатна виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 70 000 кг, або 27 000 кг до Місяця. Її розробка триває з 2017 року і ця ракета призначена в першу чергу для пілотованої космічної програми КНР, у тому числі пілотованої місячної програми. Перший старт Long March 10 заплановано на 2027 рік, а у 2030 році вона має доставити на Місяць китайських космонавтів.

Нагадаємо, нещодавно Китай провів випробування місячного пілотованого посадкового модуля Lanyue.