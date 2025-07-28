Кілька музичних гуртів залишають Spotify через інвестиції засновника в оборонку та підтримку України

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Австралійський рок-гурт King Gizzard & the Lizard Wizard прибрав майже всі свої релізи зі Spotify. Причиною стала незгода з інвестиційною діяльністю співзасновника сервісу Даніеля Ека, чий фонд Prima Materia вкладає кошти в оборонну компанію Helsing, яка спеціалізується на ШІ-технологіях в оборонці і виробляє ударні дрони, декілька тисяч яких вже поставила в Україну. Про це пише Pitchfork.

Гурт вперше натякнув на відхід зі Spotify, опублікувавши фразу "f*ck Spotify" під час просування нового деморелізу, доступного виключно на Bandcamp. Пізніше в Instagram вони підтвердили, що видалили музику через зв'язки платформи з військовими технологіями.

King Gizzard & the Lizard Wizard приєдналися до Deerhoof та Xiu Xiu, які також заявили про намір піти зі Spotify з тих самих причин. На відміну від багатьох виконавців, King Gizzard володіють правами на свою музику та випускають її через власні лейбли Flightless, KGLW і (P)Doom, тож змогли швидко прибрати більшість релізів.

До речі, з Яндекс Музики гурт свої пісні не прибрав.

Єдиний запис, що залишився на платформі, — спільний EP Satanic Slumber Party, виданий через Joyful Noise Recordings. У лейблі заявили, що видалять реліз, якщо гурти цього попросять.

Prima Materia, заснований Даніелем Еком, активно інвестує в компанію Helsing, яка розробляє військові ШІ-рішення. У 2025 році фонд очолив черговий раунд фінансування на 600 млн євро для цієї компанії.