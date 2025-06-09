"Київстар" протестував прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном через Starlink

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Мобільний оператор "Київстар" успішно протестував сумісність своєї SIM-карти з супутниковою мережею Starlink, зробивши перший крок до впровадження в Україні технології прямого супутникового зв’язку Direct to Cell. Про це повідомила пресслужба компанії.

Тестування відбулося в лабораторії партнера у США. Під час випробування SIM-карта "Київстар" змогла синхронізуватися з мережею Starlink, а система коректно ідентифікувала абонента та обробила сигнали. Це доводить технічну готовність мережі до інтеграції супутникового зв’язку.

"Київстар став першою компанією в Європі, яка уклала угоду зі Starlink про запуск Direct to Cell завдяки стратегічному підходу, технологічній готовності та наполегливості нашої команди. Ми стежили за розвитком цієї технології з 2021 року. У час війни, коли зв'язок критично важливий, компанія прийняла рішення інвестувати кошти в Direct to Cell", — розповів Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямів бізнесу "Київстар"

Технологія Direct to Cell дозволяє забезпечувати мобільне покриття безпосередньо зі супутників на звичайні смартфони, без потреби у спеціальному обладнанні. У майбутньому вона стане доповненням до наземної інфраструктури "Київстар" і дозволить залишатися на зв’язку навіть у разі повного блекауту або у важкодоступних місцях, як-от гори чи сільська місцевість.

Наступним етапом стане польове тестування послуг Direct to Cell в окремих локаціях в Україні, яке "Київстар" планує розпочати влітку 2025 року. На початковій фазі тестування сервісу фахівці "Київстар" зможуть перевірити обмін текстовими повідомленнями.

До речі, послуга Direct to Cell буде доступною для всіх абонентів "Київстар", які мають смартфон і SIM-карту з підтримкою 4G. Компанія підкреслює, що супутниковий зв’язок не замінюватиме наземну мережу, але відіграватиме ключову роль у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, "Київстар" та Starlink підписали угоду про використання супутникового зв'язку в Україні у грудні 2024 року. У березні 2025 року НКЕК надала "Київстару" код "707" для супутникового мобільного зв'язку.