Кейс AirPods Pro 3 отримав чип U2 із покращеним радіусом дії для функції Find My
Мирослав Трінько
15 вересня, 09:53
Однією з головних новацій AirPods Pro 3 став чип U2, вбудований у зарядний футляр. Саме ця деталь викликала найбільший інтерес після презентації, пише MacRumors.

U2 — це друге покоління технології Ultra Wideband, яке Apple вперше застосувала кілька років тому в iPhone 15 та Apple Watch Ultra 2. Головна перевага чипа — значно розширений радіус дії для точного визначення місцезнаходження. Якщо попередній чип U1 у футлярі AirPods Pro 2 чи AirTag дозволяв знаходити пристрої на обмеженій відстані, то U2 збільшує цей показник утричі — до 60 метрів.

Це означає, що користувачі AirPods Pro 3 зможуть швидше і зручніше знаходити футляр за допомогою функції Precision Finding у додатку Find My. У випадку втрати або забутого футляра сигнал від U2 охоплюватиме значно більшу територію, роблячи пошук ефективнішим.

До речі, за даними інсайдерів, новий чип отримає й майбутній AirTag 2.

Нагадаємо, AirPods Pro 3 вже доступні для передзамовлення у США. В Україні новинка з'явиться 26 вересня 2025 року. Навушники постачатимуться без кабелю USB-C у коробці.

