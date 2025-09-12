Керівник відділу Apple зі штучного інтелекту та пошуку залишає компанію

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Старший директор з питань штучного інтелекту та пошукових технологій Apple Роббі Уокер планує залишити компанію наступного місяця. Про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Уокер до початку цього року очолював розробку голосового асистента Siri. У лютому контроль над Siri було передано керівнику програмного забезпечення Крейгу Федерізі після того, як заплановані оновлення голосового асистента були відкладені, що стало помітною невдачею для Apple.

Після зміни посади Уокер зайнявся створенням нового пошукового сервісу з підтримкою ШІ, який має конкурувати з Perplexity та ChatGPT. Запуск цього продукту запланований на наступний рік.

На сьогодні Уокер обіймає посаду старшого директора команди "Відповіді, знання та інформація". За останні місяці обсяг його обов’язків та кількість підлеглих значно скоротилися, однак він залишався впливовою фігурою у формуванні стратегії Apple у сфері ШІ.

Його відхід з Apple відбувається на тлі серії звільнень у цьому напрямку: раніше компанію залишив головний дослідник штучного інтелекту компанії в області робототехніки Цзян Чжан, а також керівник команди Apple Foundation Models Руомін Пан. Обидва спеціалісти приєднались до Meta.

На внутрішній зустрічі у березні цього року Уокер визнав, що затримки з оновленням Siri були неприємними, але наголосив на значному обсязі виконаної роботи.