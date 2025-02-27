Кабмін відповів на петицію про заборону російськомовної музики на стримінгах в Україні

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Нещодавно ми розповідали про петицію, яка закликає заборонити російськомовні пісні на стримінгових платформах, таких як Apple Music і Spotify, в Україні. Петиція швидко зібрала необхідні 25 000 підписів, і її ініціатор, Олександр Леоненко, повідомив, що отримав відповідь від Кабінету Міністрів України.

Кабмін переслав петицію на розгляд до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Саме цей державний орган має повноваження вести переговори з іноземними компаніями щодо блокування того чи іншого контенту на території України.

Нагадаємо, автор петиції закликав уряд обмежити доступ до всіх російськомовних пісень на платформах Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer та інших. Окрім самої заборони, автор петиції також просить впровадити законодавчі зміни, які б унеможливили подальше розповсюдження такого контенту на території України.