Суд відхилив мирову угоду Anthropic з авторами на $1,5 млрд у справі про піратські книги для ШІ

Федеральний суддя Вільям Алсап відмовився схвалити мирову угоду між Anthropic та авторами, які звинувачують компанію у використанні піратських копій їхніх творів для навчання ШІ Claude. Сума у $1,5 млрд могла стати рекордною у справах про авторські права: близько 500 тис. авторів і видавців розраховували отримати по $3 тис. за кожен твір, пише Engadget.

Алсап назвав угоду "далекою від завершення" та розкритикував адвокатів за відсутність ключових деталей: списку творів і авторів, механізму повідомлення учасників позову та форми для подання вимог. Він застеріг, що домовленість може бути "нав’язана авторам" і що в колективних позовах часто після визначення суми компенсації інтереси постраждалих відходять на другий план.

Позов Bartz v. Anthropic подали у 2024 році письменниця Андреа Бартц та нонфікшн-автори Чарльз Гребер і Кірк Воллес Джонсон. Вони стверджували, що Anthropic завантажила понад 7 млн книг із піратських бібліотек на кшталт LibGen і PiLiMi, створивши "центральну бібліотеку" для тренування ШІ. У червні суддя виніс змішане рішення: саме навчання на легально придбаних книгах він визнав трансформативним "fair use", але отримання творів із піратських джерел — порушенням авторського права.

Суддя зобов’язав адвокатів до 15 вересня надати фінальний список творів, а до 10 жовтня — список учасників та форму вимог, які мають пройти перевірку суду. Лише після цього він розгляне попереднє схвалення угоди. Також у фінальній версії мають бути гарантії, що Anthropic не можна буде повторно судити за ті самі дії.

Ця справа стала однією з найгучніших у хвилі позовів проти ШІ-компаній, і її результат може визначити підхід до використання захищених авторським правом матеріалів у навчанні ШІ.