Засновник Amazon вважає, що ШІ це "бульбашка", але вона може принести користь

Засновник Amazon Джефф Безос вважає, що штучний інтелект це "промислова бульбашка", та все ж думає, що нові технології можуть мати реальні переваги для людства. Про це пише CNBC.

Термін "бульбашки" зазвичай використовується у час періоду завищених цін на акції або оцінок компаній. Наприклад, як-от стартап OpenAI, який нещодавно оцінили у $500 мільярдів, вище навіть за SpaceX Ілона Маска, який до того був найдорожчим стартапом у світі.

У п'ятницю, під час Italian Tech Week у Турині, генеральний директор Exor Джон Елеканн запитав Безоса чи є ознаки того, що індустрія штучного інтелекту перебуває у стані бульбашки. У відповідь на це гендиректор Amazon заявив, що це "свого роду промислова бульбашка".

У своєму коментарі Безос виклав деякі ключові характеристики бульбашок. З-поміж іншого він заявив, що коли вони виникають, ціни на акції "відриваються від фундаментальних показників" бізнесу. Другим фактором він навів те, що люди дуже захоплюються певними речами, як зараз відбувається з інтелектом.

"Хороші ідеї та погані ідеї. І інвесторам важко в цьому ажіотажі розрізнити хороші ідеї від поганих. І це, ймовірно, відбувається і сьогодні. Але це не означає, що все, що відбувається, не є реальним. ШІ є реальним, і він змінить кожну галузь", — сказав Безос.

Гендиректор Amazon також навів приклад компанії, що складається з шести осіб, яка отримувала фінансування на мільярди доларів. За словами Безоса, це "дуже незвична поведінка". Що саме за компанія він не уточнював. Попри це, він вважає, що навіть такі промислові бульбашки можуть бути позитивними. Він навів ще один приклад — бульбашку біотехнологічних та фармацевтичних компаній у 1990-х роках, яка призвела до розробки ліків, які тепер рятують тисячі життів, навіть попри те, що чимало тодішніх компаній збанкрутували.

"[Бульбашки], що виникають у промисловості, не такі вже й погані, вони навіть можуть бути хорошими, бо коли пил осяде і ви побачите, хто є переможцями, суспільство отримає вигоду від цих винаходів", – сказав Безос. "Саме це станеться і тут. Це реально, переваги для суспільства від штучного інтелекту будуть гігантськими".

Раніше навіть генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявляв, що галузь штучного інтелекту перебуває у бульбашці. Він навіть порівняні ШІ з бульбашкою доткомів наприкінці 1990-х. На додачу до цього, гендиректор Baidu заявив, що 99% стартапів з розробки ШІ зникнуть у майбутньому.