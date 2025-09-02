Українська правда
Нова компактна колонка JBL отримала ліхтарик для навколишнього освітлення

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
2 вересня, 17:30
JBL представила нову компактну бездротову колонку, оснащену технологіями JBL Pro Sound та ліхтариком для навколишнього освітлення. Її вартість складає $99,95.

JBL Grip має вихідну потужність 16 Вт та технологію AI Sound Boost для глибших басів без спотворень. JBL дозволяє об'єднати дві колонки для стереозвуку або кілька динаміків за допомогою Auracast.

На додачу до компактних розмірів (6,4 x 15,3 x 6,5 см), JBL Grip також отримала вбудований гачок, аби прикріпити колонку до рюкзака, велосипеда чи будь-чого іншого. Також колонка має захист від води та пилу стандарту IP68.

Літій-іонний акумулятор на 10,01 Вт·год забезпечить 12 годин відтворення музики, та ще 2 додаткові години з технологією Playtime Boost. Для повної зарядки необхідно 3 години.

