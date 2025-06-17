Японія створює фонд на $700 млн, щоб привабити вчених, які виїжджають із США через політику Трампа

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Уряд Японії виділяє ¥100 млрд (приблизно $693 млн) на підтримку іноземних науковців, включно з американськими, які через політику адміністрації Трампа шукають сприятливіші умови для досліджень. Про це пише The Register.

Мета програми — посилити позиції Японії в глобальній конкуренції за таланти в технологічних галузях зокрема штучного інтелекту та напівпровідників. Частину коштів отримає університет Тохоку в Сендаї — ¥30 млрд ($208 млн) підуть на залучення близько 500 дослідників з Японії та інших країн.

Міністр економічної безпеки та науки Мінору Кіючі заявив, що Японія прагне стати найпривабливішою країною у світі для науковців.

Програма з’явилась на тлі скорочень фінансування науки у США, зокрема бюджету NASA та Національного наукового фонду. Також адміністрація Трампа спрямувала критику на ініціативи з рівності в академічному середовищі, що викликало занепокоєння щодо академічної свободи.

Схожі ініціативи раніше запустили в ЄС та Великій Британії. Єврокомісія в травні оголосила програму Choose Europe із бюджетом €500 млн ($566 млн) на 2025–2027 роки. У Франції університет Екс-Марсель відкрив програму Safe Place for Science. Британський парламент закликав розширити заходи для залучення американських науковців, хоча на це виділять поки лише £50 млн ($67 млн).

Японія також активізує інвестиції у виробництво чипів: компанія Rapidus, створена у 2022 році, має на меті запустити виробництво 2-нм процесорів до 2027-го. Це може додатково зацікавити дослідників у сфері напівпровідників.