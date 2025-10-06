У Японії застосовуватимуть лазерні дрони для захисту ферм від диких тварин та птахів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Японська компанія NTT розробила дрони, що використовують лазери для відлякування птахів і диких тварин із ферм. Нову технологію планують застосовувати для зниження ризику поширення пташиного грипу, який щороку завдає значних збитків аграрному сектору, пише Tom's Hardware.

Дрон BB102 (Bird and Beast) створено спільно з NTT East Japan та владою префектури Чіба. Дрон має лазерну систему, що проєктує червоні та зелені промені у вигляді рухомих точок. Доведено, що саме ці кольори ефективно відлякують не лише птахів, а й більших тварин — зокрема оленів та диких кабанів.

Система не є зброєю. Лазер не шкодить тваринам, а лише створює світловий ефект, що викликає у них дискомфорт. Промені блимають з інтервалами, щоб не дозволити птахам звикнути до світла чи обійти його.

Дрони можуть працювати автономно, патрулюючи задані території без участі людини. Розробники наголошують, що це екологічніша альтернатива традиційним методам — наприклад, використанню хімікатів або шумових відлякувачів. До того ж фермери зможуть отримати державні субсидії на закупівлю таких систем.

Пташиний грип залишається серйозною загрозою для японського птахівництва. Дикі водоплавні птахи, як-от качки та гуси, є природними носіями вірусу, який може передаватися домашній птиці. Взимку 2025 року лише у префектурі Чіба довелося знищити понад 3,3 мільйона птахів, щоб зупинити поширення хвороби.

Розробка NTT покликана не лише запобігти подібним інцидентам, а й зробити фермерські господарства більш стійкими до майбутніх епідемій.