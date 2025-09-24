Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Виробник преміальних автомобілів Jaguar Land Rover (JLR), що належить індійській Tata Motors, оголосив про продовження призупинення роботи своїх британських заводів щонайменше до 1 жовтня 2025 року, пише TechCrunch.

Компанія пояснила, що рішення ухвалено для "забезпечення прозорості" та формування графіка поетапного відновлення. Водночас компанія не гарантує запуск саме цього дня.

Заводи компанії простоюють уже три тижні після масштабної кібератаки на початку вересня. Тоді хакери викрали корпоративні дані, однак Jaguar Land Rover не розкриває, яку саме інформацію було скомпрометовано. Розслідування триває.

Представник JLR Френсіс Робертсон-Марріотт відмовився коментувати, чи існує конкретний план повного відновлення виробництва.

Тривалий простій починає позначатися не лише на самій компанії, а й на її постачальниках. За повідомленнями, серед них зростає занепокоєння можливими фінансовими втратами та навіть банкрутствами, якщо перерва у виробництві затягнеться.

Jaguar Land Rover є одним із найбільших роботодавців у британській автомобільній промисловості та важливою ланкою для тисяч компаній-постачальників. Тому подальше затягування паузи може мати суттєві наслідки для всього сектору.