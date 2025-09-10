Jaguar Land Rover повідомила про витік даних внаслідок кібератаки

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Jaguar Land Rover повідомила про викрадення даних під час кібератаки, яка зупинила виробництво автомобілів та вплинула на роботу компанії.

За офіційною заявою, зловмисники отримали доступ до "деяких даних", однак компанія не уточнила, чи йдеться про інформацію працівників, клієнтів чи внутрішні дані підприємства. Відповідно до британського законодавства, компанія має протягом трьох днів поінформувати Управління уповноваженого з питань інформації про інцидент.

Про атаку стало відомо 2 вересня 2025 року. Через інцидент Jaguar Land Rover була змушена зупинити системи, що призвело до серйозних перебоїв у виробничих процесах, а також у ланцюгах постачання та ремонтах автомобілів.

Jaguar Land Rover — один із найбільших роботодавців у Великій Британії з понад 33 000 працівників. За даними британських медіа, уряд занепокоєний можливими економічними наслідками, адже відновлення діяльності компанії може зайняти тижні.